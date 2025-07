La nuova statale in provincia di Como un progetto da 9,95 milioni | il bando e le città coinvolte

La Provincia di Como ha appena aperto il bando per un investimento di 995 milioni di euro, segnando un passo importante per il territorio. Con la variante alla Strada Statale 342 “Briantea” a Olgiate Comasco, si mira a migliorare sicurezza e fluidità del traffico, coinvolgendo attivamente cittadini e stakeholder locali. Un progetto ambizioso che promette di trasformare la mobilità in provincia: scopriamo insieme i dettagli.

La Provincia di Como ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori del primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, nel territorio di Olgiate Comasco. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: statale - provincia - como - progetto

? CiaoComo in Provincia alla scoperta di luoghi, personaggi, storie e tradizioni - Eccoci a Nesso per ammirare il Belvedere con il sindaco Morini... Vai su Facebook

La nuova statale in provincia di Como, un progetto da 9,95 milioni: il bando e le città coinvolte; Tangenziale di Olgiate, pubblicato il bando. Via libera dopo vent’anni; Varese-Como-Lecco, riparte il progetto.

Attesa finita dopo 20 anni: in provincia di Como arriva la nuova strada da quasi 6 milioni di euro - La Provincia di Como ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Brian ... Riporta comozero.it

Variante SS 342: via alla gara per il primo lotto a Olgiate Comasco - La Provincia di Como ha ufficialmente pubblicato il bando per la realizzazione del primo lotto della variante alla Strada Statale ... Secondo espansionetv.it