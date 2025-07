In piazza Salotto torna la sfilata di Miss e Mister Dog

In piazza Salotto a Pescara, torna l’attesa magia di Miss & Mister Dog, giunta alla sua quinta edizione. Un evento imperdibile dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro umani, che trasformerà la serata di sabato 12 luglio in una celebrazione di stile, simpatia e amore animale. Ideato dalla dinamica Claudia Gentile, l’evento promette emozioni e sorprese, accompagnate dalla presenza speciale di Andrea D’Andreagiovanni e altri ospiti d’eccezione. La passione per gli animali si accenderà ancora una volta sotto il cielo di Pescara!

Torna a Pescara, in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr), la quinta edizione di Miss & Mister Dog sabato 12 luglio. A ideare il format la presentatrice delle quattro serate Claudia Gentile. Con lei, alla presentazione della serata, l’attore Andrea D’Andreagiovanni e la bravissima. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

