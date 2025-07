Il mare abruzzese è tutto balneabile l' Arpa | Per la prima volta in 10 anni tutti conformi i 113 punti di prelievo

Il mare abruzzese si conferma come una perla incontaminata, con tutti e 113 i punti di prelievo conformi ai parametri di legge. Dopo dieci anni, la qualità delle acque torna a brillare: un risultato che garantisce sicurezza e piacere a residenti e turisti. L’azione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ha dimostrato che le coste abruzzesi sono un autentico tesoro da valorizzare e tutelare.

