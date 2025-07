Napoli rispunta un nome per Conte | la rivelazione

Napoli rispunta un nome per Conte: la rivelazione che potrebbe rivoluzionare il calciomercato partenopeo. In un clima di incertezza e trattative serrate, il club azzurro cerca soluzioni innovative per rafforzare la squadra, soprattutto alla luce delle complicazioni con Osimhen. La prima vera novità dell’estate potrebbe arrivare proprio da questa nuova possibile acquisizione, che promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi e cambiare il volto del Napoli.

Per il Napoli è rispuntato un nome in sede di calciomercato. Il Napoli, ancora una volta, è alle prese con la ‘grana’ Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano, di fatto, sembrava essere ormai un giocatore di proprietà del Galatasaray che, però, non ha fornito allo stesso Aurelio De Laurentiis le garanzie bancarie necessarie. I due club, dunque, stanno continuando a trattare per cercare di trovare un accordo definitivo e dare finalmente il via libera al passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul futuro del bomber del terzo scudetto, in casa Napoli bisogna segnalare un ‘ritorno’ molto importante in sede di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, rispunta un nome per Conte: la rivelazione

In questa notizia si parla di: napoli - nome - rispunta - conte

Napoli, già scelto l’eventuale sostituto di Conte? “Occhio a questo nome” - Il Napoli è già al lavoro per il futuro in caso di addio di Conte a fine stagione. Tra le ultime indiscrezioni, spunta un nome che potrebbe essere il sostituto ideale per guidare la squadra.

Rispunta pure Callum Hudson-Odoi. Classe 2000 del Nottingham Forest già accostato al Napoli qualche mese fa. L'ho visto giocare dal vivo più volte al Chelsea per diverse stagioni. Esterno sinistro di piede destro, è un giocatore rapido, tecnico, capace di inc Vai su Facebook

Napoli, rispunta l’idea Lookman: profilo “ibrido” che intriga Conte; Juventus, 4 nomi se salta Thiago Motta: rispunta Conte; RISPUNTA SCALVINI PER LA DIFESA! SKY: PRESSING SULL'ATALANTA, MA SERVONO 50 MILIONI.

Il Napoli rilancia: offerto l'aumento a Conte - MSN - Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Antonio Conte e ... Secondo msn.com

Il Napoli rilancia: offerto l'aumento a Conte | Calciomercato - Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Antonio Conte e rilancia: sul piatto c`è anche un aumento dell`ingaggio per convincere il tecnico a restare. Segnala calciomercato.com