Trump minaccia nuovi dazi | il Canada nel mirino attesa per la decisione sull’Unione Europea

Donald Trump torna a far tremare i mercati globali con l’annuncio di nuovi dazi, questa volta puntando il Canada e minacciando tariffe fino al 35% a partire dal primo agosto. Un passo che potrebbe ridefinire gli equilibri commerciali internazionali e alimentare tensioni tra le potenze mondiali. Resta da vedere come reagiranno gli alleati e le istituzioni europee, in attesa di una decisione cruciale sull’unione europea e sulle future strategie commerciali.

Donald Trump torna a scuotere gli equilibri del commercio globale con una nuova minaccia di dazi: il Canada, principale partner commerciale degli Stati Uniti, rischia un’imposizione tariffaria del 35% a partire dal primo agosto. L’annuncio, arrivato tramite le consuete dichiarazioni pubblicate su Truth Social, è parte di un piano più ampio che prevede dazi generalizzati tra il 15% e il 20% verso tutti gli altri Paesi, con l’eccezione di alcune nazioni con cui l’ex presidente sta cercando di negoziare accordi separati. Mentre a Bruxelles cresce l’attesa per la comunicazione ufficiale sulle tariffe destinate all’Unione Europea, la Commissione si mantiene prudente, dichiarandosi pronta a siglare un accordo di principio con Washington ma senza segnali concreti di un’intesa imminente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

