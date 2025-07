Reunion tra ex veline | amicizia sole e nuove scintille

la loro sincera amicizia e il sorriso condiviso sotto il sole sardo. Un esempio di come il passato possa diventare un motivo di gioia e rinnovata complicità, dimostrando che alcune relazioni resistono alle tempeste della vita e allo scorrere del tempo. La loro reunion ci ricorda che, oltre le luci dello showbiz, esistono legami autentici e duraturi da custodire con affetto.

. Melissa Satta e Thais Wiggers insieme in Sardegna tra affetto e complicità. Reunion tra ex veline in Sardegna! Non è solo una vacanza, ma il ritratto di un’amicizia che resiste al tempo, agli amori finiti e alle luci intermittenti dello spettacolo. Melissa Satta e Thais Wiggers tornano a far parlare di sé, non più per i passi a ritmo di stacchetto sul bancone di Striscia la Notizia, ma per una complicità silenziosa e luminosa che incanta anche lontano dalle telecamere. Sardegna, cuore e rifugio. Melissa Satta e Thais Wiggers PH IG La cornice è quella delle coste dorate sarde, care a Melissa, che dopo l’esotico viaggio in Giappone con il nuovo compagno Carlo Beretta, ha ritrovato le sue radici e chi la conosce davvero. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Reunion tra ex veline: amicizia, sole e nuove scintille

In questa notizia si parla di: reunion - veline - amicizia - sole

