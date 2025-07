Ponte Nord | avviso pubblico per la valorizzazione e il riuso della struttura

Il Ponte Nord si prepara a rinascere, grazie a un avviso pubblico che invita cittadini e professionisti a proporre idee innovative per la sua valorizzazione e riuso. Con un finanziamento statale di 6 milioni di euro, il Comune avvia un percorso di riqualificazione che promette di trasformare questa storica struttura in un nuovo punto di interesse e vitalità per la comunità . È l’occasione per contribuire al futuro di un simbolo locale, rendendolo protagonista di una nuova vita.

Avanza il percorso per la riqualificazione del Ponte Nord, attraverso la pubblicazione dell'avviso pubblico volto a raccogliere proposte per la valorizzazione e il riuso della struttura. Con il contributo statale destinato all’intervento – pari a 6 milioni di euro complessivi – il Comune. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

