Terni continuano i controlli straordinari della polizia | daspo per uno spacciatore e sei misure di prevenzione

Terni si conferma una città sicura grazie all’impegno costante della Polizia di Stato, che intensifica i controlli straordinari per tutelare cittadini e territori. Nell’ultima operazione, disposta dal Questore Michele Abenante, sono state emesse misure di prevenzione e un DASPO a uno spacciatore, rafforzando la lotta contro la microcriminalità. Un segnale forte di attenzione e prevenzione per un contesto urbano più sicuro e accogliente.

Proseguono attivamente i controlli straordinari della Polizia di Stato a Terni, finalizzati a contrastare la microcriminalità sia nelle aree centrali che nei quartieri periferici. L’ultima operazione, disposta dal Questore Michele Abenante, ha riguardato ispezioni, sanzioni amministrative e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

