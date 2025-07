Sofia Vergara una statua in suo onore a Barranquilla | Grazie per questo regalo

Barranquilla celebra i suoi talenti con orgoglio e gratitudine. Dopo aver onorato Shakira con una statua, la città decide di rendere omaggio a Sofia Vergara, simbolo di successo e carisma internazionale. Un riconoscimento che sottolinea l'importanza delle sue radici e il suo impatto nel mondo dello spettacolo. Questa iniziativa rafforza il legame tra cultura locale e fama globale, dimostrando quanto siano preziosi i propri ambasciatori. È un tributo meritatissimo a una donna che ha conquistato il cuore di tutti.

A due anni dall'inaugurazione della statua dedicata a Shakira, la città di Barranquilla ha deciso di rendere omaggio anche all'attrice e conduttrice tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sofia Vergara, una statua in suo onore a Barranquilla: "Grazie per questo regalo"

