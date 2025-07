Io Lotto – La donna e il tempo di cambiare | iniziative del Comune di Napoli sui fenomeni di violenza

Il fenomeno della violenza di genere a Napoli è in aumento, come evidenziato dai dati dei Centri antiviolenza: 783 donne e 1.161 figli coinvolti. Per affrontare questa grave emergenza, il Comune lancia la rassegna “La donna e il tempo di cambiare”, un'iniziativa volta a sensibilizzare e promuovere azioni concrete. È fondamentale agire ora per proteggere le vittime e costruire una città più sicura e rispettosa per tutti.

Violenza di genere, aumentano i casi. Parte la rassegna “La donna e il tempo di cambiare. È quanto traspare anche da dati sui casi seguiti dai Centri antiviolenza di Napoli. Sono 783 le donne prese in carico e 1.161 i figli coinvolti in fenomeni di violenza. Casi in crescita rispetto agli anni precedenti. Il maggior numero di segnalazioni si concentra nella I, V e IX Municipalità, aree in cui prevalentemente vive la così detta media borghesia. Le cifre sono emerse oggi quando, in occasione della Festa della donna, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo è stata presentata la rassegna “La donna e il tempo di cambiare”, promossa dal Comune. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Io Lotto – La donna e il tempo di cambiare: iniziative del Comune di Napoli sui fenomeni di violenza

In questa notizia si parla di: violenza - donna - tempo - cambiare

Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale: “Colpevole di aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film ‘Les Volets verts'” - Gerard Depardieu è stato condannato per aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film "Les Volets Verts".

Stalking: Differenza donna, 'soddisfazione sentenza Varriale, riconosce verità delle donne' 'Questo processo è stato anche una denuncia pubblica contro la normalizzazione della violenza nelle relazioni intime' Roma, 13 giu. - (Adnkronos) "Come responsabile Vai su Facebook

Violenza (non solo sulle donne): la vergogna deve cambiare campo!; È TEMPO DI CAMBIARE; E' tempo di cambiare musica,rassegna contro violenza sulle donne.

E' tempo di cambiare musica,rassegna contro violenza sulle donne - MSN - 'È tempo di cambiare musica' è il titolo della rassegna musicale di tre appuntamenti, il primo si terrà domani sera, promossa da Fondazione Teatro Petruzelli e Regione ... Scrive msn.com

E' tempo di cambiare musica - RaiNews - E' tempo di cambiare musica La rassegna contro la violenza sulle donne. Come scrive rainews.it