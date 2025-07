Carenze igienico sanitarie chiuso un bar Era ancora aperto nonostante un divieto

Nel cuore di Nardò, un blitz integrato tra forze dell’ordine ha scoperto un bar ancora aperto nonostante il divieto, evidenziando gravi carenze igienico-sanitarie. Un intervento che sottolinea l’importanza di rispettare le normative per tutelare la salute pubblica e garantire un ambiente sicuro per tutti. La collaborazione tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si è rivelata decisiva nel mantenere l’ordine e la sicurezza sul territorio.

NARDÒ – Dalla sera di giovedì alle primissime ore di venerdì sul territorio di Nardò, con particolare attenzione alle marine, un dispositivo costituito da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale ha fatto controlli ad ampio raggio nell’ambito delle direttive del prefetto di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

