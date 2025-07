Calciomercato Milan colloqui in corso per Colombo | ecco con quale società

Il calciomercato del Milan si anima con intensi colloqui per Lorenzo Colombo, l’attaccante rientrato dall’Empoli. La società rossonera sta esplorando diverse opzioni per il suo futuro, valutando offerte e possibilità di inserimento in nuovi progetti. La sua partenza potrebbe rappresentare un'opportunità sia per il giocatore che per il club, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su questa operazione di mercato.

Lorenzo Colombo, attaccante rientrato al Milan per fine prestito dall'Empoli, potrebbe andare via in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, trattativa in corso con il Torino per Colombo! Sorprende la modalità dell’affare - Calciomercato Milan, trattativa in corso con il Torino: il calciatore potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Lo riporta milannews24.com

