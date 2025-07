Lungo il Tevere solo bancarelle e locali Lo stop alle bici fa infuriare i ciclisti

Lungo il Tevere, tra bancarelle e locali animati, un nuovo divieto sta scatenando il dibattito: stop alle bici dalle 18 alle 2 per i prossimi due mesi. La decisione del Campidoglio, volta a favorire l’atmosfera serale e la sicurezza, ha però acceso le proteste dei ciclisti, che si vedono costretti a pedalare a mano. Ma questa misura rappresenta davvero un equilibrio tra vivacità urbana e sicurezza?

In bicicletta sì, ma solo se condotta a mano. Già perché per i prossimi due mesi, dalle 18 alle 2, lungo il Tevere l’itinerario sarà soltanto pedonale. Stop alle pedalate sulla dorsale del fiume. Stop alle bici lungo il Tevere È questa la decisione del Campidoglio che sta facendo infuriare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lungo uno degli itinerari ciclabili più strategici e indispensabili della città secondo loro bisogna andare a piedi e la bici a spinta… Vai su Facebook

