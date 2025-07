Ladri scatenati sulle colline del Prosecco | colpo da migliaia di euro a Colfosco

Le colline del prosecco, patrimonio UNESCO, sono tornate ad essere teatro di una notte da incubo: ladri scatenati seminano il terrore tra ville e abitazioni, saccheggiando ricchezze per migliaia di euro. La sera di giovedì 10 luglio, la banda ha colpito ancora, questa volta in via Canareggio a Colfosco, con i proprietari ancora dentro casa. Una minaccia che mette in allarme tutta la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza delle nostre preziose terre.

Nella tarda serata di gioved√¨ 10 luglio √® tornata a colpire la banda di ladri che sta saccheggiando diverse ville e abitazioni sulle colline patrimonio Unesco della Marca trevigiana. Questa volta i banditi sono entrati in azione¬†in via Canareggio a¬†Colfosco con i proprietari ancora dentro casa a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - colline - scatenati - prosecco

Ladri scatenati sulle colline del Prosecco: colpo da migliaia di euro a Colfosco; Furti a catena nelle cantine. Zaia: ¬ęLa banda del Prosecco va sgominata¬Ľ.

Colline del Prosecco: i ladri prima assaltano la cantina, poi l'osteria - Ad essere preso di mira ancora una volta il comune di Farra di Soligo. Si legge su ilgazzettino.it

Treviso, Prosecco di nuovo nel mirino dei ladri: quella di Bottega è ... - Treviso, ladri di barbatelle in azione: razziate 500 giovani viti sulle colline del Prosecco Treviso, vigneto di Prosecco distrutto con le cesoie: «Vigliaccata di mano esperta» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it