Esce di strada con l' auto e si ribalta | 54enne in ospedale

Alle prime luci dell’alba, un incidente stradale lungo la Sp28 a Creti ha sconvolto una tranquilla giornata: un uomo di 54 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e ribaltandosi. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, ma l’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni delicate. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale guidare con prudenza, soprattutto alle prime luci del mattino.

Incidente stradale alle prime luci di questa mattina, 12 luglio. Il personale sanitario dell'emergenza urgenza è stato attivato alle 6.13 per prestare soccorso a un uomo di 54 anni finito fuori strada con l'auto. L'episodio, stando a quanto appreso, si è verificato lungo la Sp28 in località Creti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

