Padenghe sul Garda | operaio cade dal ponte di una barca e annega

Una tragica disavventura scuote Padenghe sul Garda: un operaio, impegnato in lavori di manutenzione su una barca, cade improvvisamente nel lago e perde la vita. La scena, drammatica, ha suscitato sgomento tra cittadini e soccorritori, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. È ancora sconosciuta l’identità della vittima, ma il dolore per questa perdita improvvisa è palpabile. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa triste vicenda.

Padenghe sul Garda, 12 luglio 2025 – Si trovava sul ponte di una barca, probabilmente impegnato in alcuni lavori di manutenzione, quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua. Un operaio è morto questa mattina, sabato 12 luglio, nel porticciolo di Padenghe sul Garda, località lacustre del Bresciano. Identità ed età sono ancora sconosciute. L’allarme è scattato con una chiamata di soccorso al numero unico d’emergenza 112, girata immediatamente alla sala operativa della Guardia costiera di stanza sul Garda. Erano le 8.40 circa. Al telefono si segnalava la caduta in acqua da una barca di un operaio, notato dal testimone inabissarsi nella zona del porto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Padenghe sul Garda: operaio cade dal ponte di una barca e annega

In questa notizia si parla di: garda - padenghe - ponte - barca

