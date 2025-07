Omicidio Garlasco il Garante per la privacy | Venduto online video dell’autopsia di Chiara Poggi

Un caso scottante scuote l’opinione pubblica: il Garante per la Privacy interviene per bloccare la diffusione online di un video dell’autopsia di Chiara Poggi, in un contesto di ritrovamenti di Dna e misteri irrisolti. La questione pone ancora una volta al centro i limiti della privacy e le responsabilità dei media e dei gestori digitali. Ma quali sono le implicazioni etiche e legali di questa vicenda?

A poche ore dal ritrovamento Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi, il Garante per la privacy ha disposto con urgenza un blocco nei confronti di un soggetto che ha messo in rete, dietro pagamento, un video con le immagini dell’ autopsia della donna uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’Autorità ha inoltre rivolto un monito ai media e ai gestori di siti web, sottolineando che la diffusione di tali contenuti « risulterebbe illecita » poiché in violazione delle norme sulla privacy e delle Regole deontologiche che vincolano l’attività giornalistica. Il Garante ha esortato «chiunque entri nella disponibilità di tali immagini, compresi i mezzi di informazione, ad astenersi dalla loro diffusione che – anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima – lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Garlasco, il Garante per la privacy: «Venduto online video dell’autopsia di Chiara Poggi»

