Giorgio Armani tornerà a settembre | Re Giorgio è in via di guarigione

Giorgio Armani, icona senza tempo della moda, torna a settembre con rinnovato entusiasmo dopo un periodo di convalescenza. L’assenza dello stilista alle prestigiose sfilate di Milano e Parigi ha destato preoccupazioni, ma lui rassicura: la salute è in via di guarigione e il suo ritorno è imminente. Compiuti 91 anni ieri, Armani si prepara a riprendere il suo posto d’onore in passerella, portando nuovamente eleganza e innovazione nel mondo della moda. Giorgio Armani tornerà in passerella a...

Per la prima volta nella sua carriera, Re Giorgio ha saltato le sfilate di Milano e Parigi per motivi di salute. Ha destato infatti parecchia preoccupazione l’assenza dello stilista Giorgio Armani a due degli eventi di moda più importanti dell’anno. Compiuti 91 anni ieri, il designer ha rassicurato appassionati ed esperti del settore che, una volta conclusa la guarigione, tornerà a lavorare alla sua maison. Giorgio Armani tornerà in passerella a settembre. Armani ha pubblicato una lettera aperta, dove festeggiava il suo compleanno e, soprattutto, annunciava il suo ritorno alle scene. “Nelle ultime settimane, ho sentito fortemente l’abbraccio di coloro che mi pensavano”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Giorgio Armani “tornerà a settembre”: Re Giorgio è in via di guarigione

In questa notizia si parla di: giorgio - armani - guarigione - tornerà

Moda sotto choc, Giorgio Armani è convalescente: per la prima volta assente dalle sue passerelle - Una svolta sorprendente scuote il mondo della moda: Giorgio Armani 232, iconico stilista, sarà assente per la prima volta dalle sue passerelle.

Giorgio Armani in via di guarigione afferma che tornerà a settembre; Giorgio Armani in via di guarigione afferma che tornerà a settembre; Giorgio Armani in via di guarigione afferma che tornerà a settembre.