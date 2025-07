Chivu al lavoro ‘diplomatico’ | obiettivo permanenza di Calhanoglu all’Inter!

Cristian Chivu si sta dedicando con determinazione a una missione cruciale: convincere Hakan Calhanoglu a restare all’Inter. Un compito tutt’altro che facile, considerando le sfide immediate e l’incertezza del mercato. La sua abilità diplomatica sarà determinante per consolidare il valore della squadra e rafforzare la fiducia nel progetto nerazzurro. Il futuro dell’Inter passa anche dalla tenacia di questo dialogo, che potrebbe fare la differenza.

Cristian Chivu è impegnato in un'operazione di convincimento nei confronti di Hakan Calhanoglu, con il chiaro obiettivo di garantirsi la sua permanenza all'Inter. Il punto. L'IMPEGNO – Per nulla facile è l'inizio del percorso di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Il tecnico rumeno, chiamato ad affrontare una competizione probante come il Mondiale per Club senza alcuna previa preparazione, si trova ora a dover fare i conti con un dossier molto complicato che inciderà sul presente e sul futuro del Club nerazzurro. Il riferimento è al corteggiamento del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, il quale ha mandato svariati segnali nel senso di una volontà di approdare in Turchia, senza però esporsi esplicitamente e chiaramente in tal senso.