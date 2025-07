LIVE Tour de France | ottava tappa Saint Méen-Laval Milan è la tua occasione

Se sei appassionato di ciclismo, non puoi perdere l’ottava tappa del Tour de France, da Saint-Méen-Lavall a Milan 232. Con 171,4 km di percorso tutto sommato tranquillo, l’attenzione si concentra sul GPM di quarta categoria a 16 km dalla fine. Un’occasione imperdibile per un italiano di riscrivere la storia, dopo quasi sei anni di astinenza. La sfida è aperta: chi conquisterà questa prestigiosa tappa?

La frazione odierna è una delle più facili: 171,4 chilometri senza grandi asperità, con un Gpm di quarta categoria a 16 km dall'arrivo. Da quasi sei anni un italiano non vince una tappa nella Grande Boucle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE, Tour de France: ottava tappa, Saint Méen-Laval. Milan, è la tua occasione

In questa notizia si parla di: tappa - tour - france - ottava

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Ottava Tappa Vai su X

L'ottava tappa offre un'altra occasione ai velocisti, ma attenzione all'ultimo chilometro, che sarà un falsopiano in leggera salita Guarda il Tour de France su Eurosport e in versione integrale su discovery+ Vai su Facebook

Tour de France, oggi ottava tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Saint Méen le Grand-Laval: percorso e favoriti, si apre il weekend per velocisti; Tour de France 2025, tappa di oggi Saint-Méen-le-Grand – Laval (Espace Mayenne): orari, tv, percorso, favoriti. Milan per spezzare la maledizione.

Tour de France, oggi ottava tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) - Oggi, sabato 12 luglio, la Grande Boucle presenta la sua ottava frazione, con un percorso da Saint- Secondo msn.com

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti - La tappa di oggi, la Saint Meen Le Grand – Laval è di circa 170 chilometri e lascia spazio agli sprinter di giornata con un arrivo in volata ... Lo riporta fanpage.it