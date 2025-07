Per il caso del chiodo che bloccò i treni di mezza Italia ora Ferrovie rischia una multa da due milioni

Quel semplice chiodo ha scatenato un effetto domino che ha paralizzato quasi 1.200 treni in tutta Italia, mettendo in evidenza le gravi criticità della nostra rete ferroviaria. La recente indagine dell'Autorità dei trasporti rivela molteplici carenze strutturali, ora sotto esame con sanzioni potenzialmente fino a due milioni di euro per Ferrovie. È il momento di capire cosa si cela dietro questa crisi e quali ripercussioni potrebbe avere sul nostro sistema di trasporto. Continua a leggere.

Il problema che portò al blocco quasi 1.200 treni, il 2 ottobre 2024, non fu solo un chiodo inserito in una centralina, come aveva detto il ministro Salvini: ci furono "molteplici carenze" della Rete ferroviaria italiana. Lo ha stabilito l'Autorità dei trasporti, che ha aperto un procedimento nei confronti di Ferrovie. Le sanzioni possono andare fino a due milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caos treni per il "chiodo" a Roma Termini, Rfi rischia pesanti sanzioni: "Molteplici carenze nella gestione della vicenda" - Il 2 ottobre, il caos sui treni di Roma Termini rischia di far tremare le fondamenta di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

