Estate in piazza 2025 | domenica 13 luglio risate e tradizione con Li Sfiguranti de Montesanto

Domenica 13 luglio, preparatevi a immergervi in una serata di divertimento e tradizione con gli Sfiguranti de Montesanto, protagonisti di "Estate in Piazza 2025". Un evento che promette risate e cultura, continuando a conquistare il cuore di Falconara Marittima. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore della tua città !

FALCONARA - Prosegue con grande successo la rassegna estiva “Estate in Piazza 2025” a Rocca Mare, promossa dalla Pro Loco Pionieri Rocca Mare in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima. Dopo due serate che hanno registrato oltre 400 presenze ciascuna, il terzo appuntamento – in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: estate - piazza - domenica - luglio

Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate - Il Radio Bruno Estate torna in Piazzale Roma con una doppia data imperdibile! A tre anni di distanza dall’ultima edizione, il concertone estivo ad ingresso gratuito riunirà i migliori artisti del momento.

Domenica 13 luglio 2025, alle 21.15 in Piazza Gamurrini, per l’Estate in Piazza, serata Jazz con Sax Appeal. I mattatori assoluti del jazz, da Luis Armstrong a George Gershwin, da Duke Ellington agli autori contemporanei. Klaus Lessmann mini Big Band e la c Vai su Facebook

ESTATE A FERRARA: ECCO GLI EVENTI DEL WEEKEND 11, 12 E 13 LUGLIO; Torna “Sere d’estate… a Maserà ”: musica e spettacoli gratuiti in Piazza del Donatore dal 3 al 6 luglio 2025; A Samarate il Concerto d’Estate della Filarmonica: musica sotto le stelle in Piazza Italia.

Varese si accende d’estate: più spazio alla movida, stop alle auto in centro nel weekend - Piazza Beccaria e via Vetera diventano pedonali ogni venerdì, sabato e domenica sera nei mesi di luglio e agosto. laprovinciadivarese.it scrive

Piazza Grande in festa intorno alla cena. Oltre 700 ospiti e tanti vip sotto le stelle - AREZZO Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi dell’estate aretina: giovedì 17 luglio piazza Grande si vestirà di ... Lo riporta msn.com