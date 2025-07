Cantieri allungano viaggi in treno Roma-Milano in 5 ore

L’estate 2024 si preannuncia più complicata per chi sceglie il treno tra Roma e Milano: i cantieri legati al PNRR allungano i tempi di percorrenza, rendendo aerei e pullman alternative più convenienti. Con i lavori in corso, i passeggeri rischiano di dover aspettare fino a cinque ore per completare il tragitto, creando un vero e proprio cambiamento nelle abitudini di viaggio. Ecco perché è fondamentale pianificare con anticipo e valutare le opzioni disponibili.

Agosto complicato per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno lungo la Penisola. I cantieri sulla rete legati al Pnrr determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell'alta velocità, "con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività". Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman. La prima è la classica Roma-Milano. Per spostarsi il 12 agosto con un Frecciarossa, nel periodo di apertura dei cantieri, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta, spiega l'associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cantieri allungano viaggi in treno, Roma-Milano in 5 ore

