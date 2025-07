Alice Rohrwacher dopo La Chimera prepara un film muto | Un’opera silenziosa ma piena di voce

Alice Rohrwacher, fresca del trionfo di La Chimera, si lancia in una sfida audace: un film muto contemporaneo, dove la musica diventa la voce principale. Un’opera silenziosa ma potente, capace di emozionare e coinvolgere senza parole. Dopo il successo di critica e pubblico, la regista italiana conferma il suo talento innovativo con questa nuova creazione. Una di quelle opere che lascerà il segno nel panorama cinematografico internazionale, dimostrando ancora una volta che il silenzio può parlare forte come mille parole.

