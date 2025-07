Muore sepolto in spiaggia scavando una buca a Montalto di Castro | autopsia sulla salma del 17enne

Un tragico incidente scuote Montalto di Castro: il 17enne trovato sepolto sulla spiaggia il 10 luglio scorso è deceduto misteriosamente. Le autorità stanno indagando attraverso un’autopsia e testimonianze per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità aspetta con trepidazione risposte e chiarezza sulle reali cause di questa tragedia improvvisa.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso del 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro il 10 luglio scorso. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sepolto - spiaggia - montalto - castro

Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia - Una giornata di svago si trasforma in tragedia a Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita sepolto dalla sabbia durante un gioco sulla spiaggia.

Un 17enne è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che si trovava al mare con il padre e due fratelli più piccoli, avr Vai su Facebook

Montalto di Castro, tragedia sulla spiaggia: Riccardo Boni, 17 anni, muore sepolto sotto la sabbia. A lanciare l’allarme il fratellino di 5 anni. Indagini in corso. #MontaltodiCastro #sabbia #cronaca Vai su X

Riccardo Boni morto a Montalto, il 17enne aveva costruito un tunnel nella sabbia: «Gli è crollato tutto addosso». Le urla della madre, l'allarme del fratellino; Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia; Montalto di Castro, 17enne sepolto sotto sabbia: le ricerche sono durate 40 minuti.

Muore sepolto in spiaggia scavando una buca a Montalto di Castro: autopsia sulla salma del 17enne - Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso del 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro il 10 luglio scorso ... Riporta fanpage.it

Riccardo Boni, sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro in una buca scavata da lui. «Voleva fare felici i fratelli» - «Chi ama Bonni sta cercando di capire come sia possibile continuare a respirare con questo vuoto dentro» dice Viola, l’amica del 17enne romano morto soffocato in una buca ... Si legge su ilmattino.it