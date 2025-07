LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Passo la Croce

Seguite con entusiasmo la tappa di oggi del Giro d'Italia Femminile 2025, un percorso ricco di emozioni e sfide epiche. La battaglia si sta infiammando sul Passo La Croce, punto cruciale della corsa, mentre le protagoniste danno il massimo per conquistare la vittoria. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’adrenalina è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 3 km allo scollinamento, Mijntje Geurts riduce il vantaggio, il quale si stanzia ora a 2’45” sul duo Ostolaza-van Anrooij. 12.03 80 km al termine della corsa. 12.01 GPM di terza categoria, Passo La Croce rappresenta uno degli spartiacque della tappa odierna. 11:59 Ostolaza ha trainato nell’attacco anche l’olandese Shirin van Anrooij (Lidl-Trek). La coppia di inseguitrici vanta una trentina di secondi sul gruppo maglia rosa. 11:58 Superate le due ore di gara con la media oraria che si assesta a 33.2 kmh. 11:55 Inizia la salita di Passo La Croce! 11:52 Dal gruppo attacca Usoa Ostolaza (Laboral Kurtxa – Fundacion Euskadi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Passo la Croce

