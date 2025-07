Sì chiedevo soldi a Zippo L' esplosione? Scatenata dall' ossessione

Madalina Hagiu rompe il silenzio con una ferma dichiarazione sulla vicenda che ha sconvolto Torino. La trentenne, protagonista di un tragico episodio, si difende dalle accuse e rivendica il diritto alla privacy. La sua testimonianza apre uno sguardo intimo su una storia di ossessione, dolore e incomprensioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa vicenda, che mette in discussione le sfumature tra colpa, giustizia e umanità.

Parla Madalina Hagiu. La trentenne ha rilasciato un’intervista a Repubblica per fornire la sua versione sul rapporto con Gianni Zippo, l’uomo che ha dato fuoco al suo appartamento di via Nizza a Torino, causando l’esplosione che ha ucciso il vicino di casa Jacopo Peretti e ferito altre cinque persone. La giovane è perentoria: “Nessuno ha il diritto di giudicarmi per la mia vita privata”. Nella memoria consegnata al Gip, Zippo ha motivato il suo gesto con la rabbia accumulata per la relazione clandestina con la ragazza che frequentava da cinque anni e che avrebbe ricevuto del denaro da lui. “Sì, è vero, gli chiedevo dei prestiti ma con Gianni sono sempre stata chiara” ha spiegato la Hagiu: “È lui che si è fissato ed è impazzito, facendo esplodere il palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sì, chiedevo soldi a Zippo. L'esplosione? Scatenata dall'ossessione"

