Juve 35 milioni per l’erede di Douglas Luiz | il punto di CMIT

La Juventus, in fervente fermento di mercato, si muove con decisione per rinforzare il centrocampo e non solo. Con un’offerta da 35 milioni di euro per l’erede di Douglas Luiz, i bianconeri puntano a consolidare la rosa e a sfidare le rivali, anche dalla Premier League. In un clima di grandi manovre, tutto sembra indicare che il vero salto di qualità dipenderà dalle prossime mosse in entrata.

Grandi manovre a centrocampo per la Juventus, che ha messo nel mirino anche la Premier League Alle prese con la telenovela Dusan Vlahovic, la Juventus ha già rinforzato l’attacco con l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David, ma continua a lavorare anche su altri fronti per regalare a Igor Tudor una rosa all’altezza entro l’inizio del precampionato, nella consapevolezza che un buon mercato in entrata dovrà per forza di cose passare da un ottimo rendimento sul fronte delle cessioni. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.it Arrivati la scorsa estate con le stigmate dei grandi colpi, Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono finiti dopo appena una stagione sulla lista dei calciatori sacrificabili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, 35 milioni per l’erede di Douglas Luiz: il punto di CM.IT

In questa notizia si parla di: juve - milioni - erede - douglas

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - La Juventus si prepara a un'estate calda sul fronte del calciomercato! Secondo Ciro Venerato, la società bianconera ha presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Napoli per il talentuoso attaccante Victor Osimhen.

Juventus, il sostituto di Douglas Luiz costa solo 15 milioni https://bit.ly/3TVE3n1 Vai su Facebook

Vlahovic, Gonzalez e Douglas Luiz: tre addii, 100 milioni per la Juve; La Juventus resta ostaggio di Vlahovic e scoppia il caso Douglas Luiz; Gioca nel Porto ed è brasiliano: l’ultima idea Juve... non fattibile.

Douglas Luiz via dalla Juve? Comolli ha già individuato il suo possibile sostituto. Nel caso in cui partisse il brasiliano… Novità sul suo futuro - Ci sono aggiornamenti sul futuro Il calciomercato Juve si muove secondo una logica precisa: vender ... Secondo juventusnews24.com

Inter: affare con la Juve, ‘scambio’ con Calhanoglu - Il futuro di Calhanoglu potrebbe essere lontano dall'Inter e si guarda in casa Juventus per andarlo a sostituire ... Da spaziointer.it