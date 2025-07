Taurianova sequestrati 250 chili di prodotti alimentari scaduti

Un maxi sequestro di 250 chili di prodotti alimentari scaduti e irregolarità sul lavoro scuote Taurianova, durante un controllo congiunto tra polizia di Stato e ispettori sanitari del Sian di Palmi. Un intervento che mette in luce l’importanza della sorveglianza sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle norme lavorative. La lotta contro le violazioni prosegue, tutelando cittadini e legalità.

Maxi sequestro alimentare e violazioni sul lavoro: è il bilancio di un controllo congiunto effettuato dalla polizia di Stato e dagli ispettori sanitari del Sian di Palmi, Asp di Reggio Calabria, all’interno di un’attività commerciale del territorio comunale (di cui non è stato reso noto il nome. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: taurianova - sequestrati - chili - prodotti

Taurianova, sequestrati 250 chili di prodotti alimentari scaduti; Taurianova, sequestrati 250 chili di alimenti (anche) scaduti e senza tracciabilità in un esercizio commerciale ·; Scoperto un arsenale con armi da guerra e esplosivi.

Controlli a Taurianova: sequestrati 250 chili di alimenti irregolari in un locale e scoperta una lavoratrice in nero - La Polizia di Stato, insieme agli ispettori sanitari del SIAN di Palmi (ASP di Reggio Calabria ), ha effettuato un controllo in un esercizio commerciale di ... Scrive msn.com

Taurianova, sequestrati 250 Kg di prodotti alimentari all'interno di un esercizio commerciale - All'interno dell'attività commerciale è stata acclarata la presenza di una dipendente senza un regolare contratto di lavoro e, all'esito del controllo, è stata accertata la presenza di 250 Kg di ... Come scrive reggiotv.it