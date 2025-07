Dedalus recensione | un thriller che mette gli hater di fronte alle proprie colpe

Dedalus di Gianluca Manzetti è un avvincente revenge thriller che, tra colpi di scena e riflessioni sociali, sfida gli hater a confrontarsi con le proprie colpe. Un’opera che tiene lo spettatore incollato alla sedia, anche se alcune scelte narrative dividono. Con un ritmo serrato e un finale stimolante, questa pellicola si dimostra un interessante esempio di cinema contemporaneo. Ma qual è il vero messaggio nascosto dietro quest’intreccio?

La nostra recensione di Dedalus, revenge thriller al tempo dei social di Gianluca Manzetti con Luka Zunic, Matilde Gioli e Gianmarco Tognazzi: un impianto a scatole cinesi che ha ritmo e che si apre a un finale interessante, ma che è anche penalizzato da alcune scelte narrative. All’opera seconda Gianluca Manzetti passa dal coming-of-age al thriller con Dedalus, scritto da Vincenzo Alfieri, Nicola Barnaba, Roberto Cipullo, Francesco Maria Dominedò e interpretato (tra gli altri) da Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulia Elettra Gorietti e Gianmarco Tognazzi. Un revenge movie costruito a scatole cinesi, dall’estetica volutamente iperpatinata e condito da alcune idee riuscite (specialmente nel secondo atto) ma che, al netto di un finale interessante per come ribalta il punto di vista tematico, soffre per alcune scelte di sceneggiatura non così necessarie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Dedalus, recensione: un thriller che mette gli hater di fronte alle proprie colpe

