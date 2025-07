Gyokeres parla delle sue aspettative per il futuro

Viktor Gyokeres, talento esplosivo dello Sporting Lisbona, ha riacceso l'interesse di grandi club con le sue straordinarie prestazioni. Con 109 gol e 31 assist in appena 114 partite, il suo nome torna prepotentemente alla ribalta delle trattative di mercato. Tra rumors e ambizioni, il futuro dell'attaccante svedese si dipana tra sogni e opportunitĂ ; ma cosa riserva davvero il suo prossimo capitolo? La sua risposta potrebbe sorprenderti.

Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, è tornato a parlare del proprio futuro, in una intervista a L’Équipe. Nelle ultime settimane i rumors sul suo conto si sono sprecati, con l’Arsenal data da molti come favorita per la corsa ad aggiudicarsi i suoi gol. 109 gol e 31 assist in 114 partite, tra club e nazionale negli ultimi due anni: questi i mostruosi numeri che spingono le sue pretendenti a pensare ad un maxi investimento. Così il calciatore: “Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe” Gyokeres sulla Premier. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gyokeres parla delle sue aspettative per il futuro

Gyokeres Juve, parla il presidente dello Sporting: «Non abbiamo ricevuto una sola offerta per lui». L’annuncio - Il futuro di Viktor Gyokeres continua a essere avvolto nel mistero, nonostante le voci di mercato. Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha chiarito con fermezza: «Non abbiamo ricevuto una sola offerta per lui».

