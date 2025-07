Ventimiglia nessuna traccia del bimbo scomparso a Latte | due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche

A Ventimiglia, l’angoscia cresce: nonostante due elicotteri e oltre sessanta soccorritori, Alain, il bimbo di 5 anni scomparso dal camping in zona Latte, continua a essere un mistero. La speranza si affievolisce ma non si arrende, alimentata dall’emozionante audio della mamma che implora notizie. Un motivo in più per rimanere uniti in questa difficile ricerca, nella quale ogni dettaglio può fare la differenza.

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Una notte di tensione a Ventimiglia, dove scompare il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, dopo essere uscito dal campeggio nella zona di Latte.

Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso in una campeggio a Latte: paura per Alain Bernard Ganao, ricerche tutta la notte. L'ultimo avvistamento vicino a un supermercato - Un bambino di cinque anni, Alain Barnard Ganao, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non ... ilmessaggero.it scrive