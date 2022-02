Pechino 2022, Pellegrino argento sprint sci di fondo (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Federico Pellegrino conquista l’argento nella finale sprint TL di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino. L’atleta valdostano è arrivato alle spalle del norvegese Klaebo che si è confermato campione olimpico, bronzo al russo Terentev. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Federicoconquista l’nella finaleTL dialle Olimpiadi invernali di. L’atleta valdostano è arrivato alle spalle del norvegese Klaebo che si è confermato campione olimpico, bronzo al russo Terentev. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

