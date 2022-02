GF Vip 6, Manila Nazzaro rivela a Sophie Codegoni: ”Io ho preso le tue difese e continuerò a prenderle” (Di lunedì 7 febbraio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà, Manila Nazzaro nelle ultime ore ha avuto un confronto con Sophie Codegoni. L’ex Miss Italia all’ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di giustificare la sua presa di posizione con Alessandro Basciano. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Manila Nazzaro dopo il litigio con Alessandro Basciano cerca un chiarimento con Sophie Manila Nazzaro, dopo aver avuto una discussione con Alessandro Basciano (alcuni giorni fa) ha cercato e ottenuto un confronto faccia a faccia con Sophie Codegoni. L’ex Miss ha avuto modo di chiarire alla compagna d’avventura quella che è la sua posizione. (l’articolo continua dopo la foto). “Era fuori di testa” ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà,nelle ultime ore ha avuto un confronto con. L’ex Miss Italia all’ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di giustificare la sua presa di posizione con Alessandro Basciano. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,dopo il litigio con Alessandro Basciano cerca un chiarimento con, dopo aver avuto una discussione con Alessandro Basciano (alcuni giorni fa) ha cercato e ottenuto un confronto faccia a faccia con. L’ex Miss ha avuto modo di chiarire alla compagna d’avventura quella che è la sua posizione. (l’articolo continua dopo la foto). “Era fuori di testa” ...

Advertising

CorriereCitta : Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista: eliminati e cosa è successo lunedì 7 febbraio 2022 #gfvip #Delia… - APmagazineit : Al via un nuovo appuntamento con Grande Fratello VIP. Le anticipazioni della puntata di lunedì 7 febbraio. #gfvip… - Y_R_Torresi : Ecco nel dettaglio risultati e percentuali sondaggio Grande Fratello Vip in vista del televoto di lunedì 7 febbraio… - AleCaruso87 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Nicola Pisu nella giornata contro il bullismo: 'Mi sembra legittimo che Manila Nazzaro mi rivolga le sue scuse' L'… - 361_magazine : Nicola Pisu ha pubblicato un nuovo post a poche ore dalla puntata in cui il giovane chiede pubblicamente che Manila… -