ATP Montpellier 2022 | sarà Zverev-Bublik la finale sul cemento francese

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono giocate oggi le due semifinali dell’ATP 250 di. Due match a senso unico, che hanno visto trionfare in maniera nettissima il kazako Alexandere il tedesco Alexander. L’appuntamento con laè per domani alle ore 15:00. Nel primo match di giornata(n.35 del ranking) ha la meglio su Krajinovic (n.36 ATP) per 6-4 6-2 in 64 minuti. Dopo un primo set conquistato grazie a un break nel settimo game, il kazako domina il secondo parziale e conquista la sua quintanel circuito ATP. Nella seconda semi(testa di serie n.1) a trovare il successo contro Mikael Ymer (n.83 del ranking). La partita è davvero facile per il tedesco, a cui bastano appena 53 minuti per vincere per 6-1 6-3. Grazie a questo ...

A senso unico le due semifinali dell'250 di2022 , durate complessivamente 1h57 . Nessun problema per Alexander Zverev , che ha travolto con un sonoro 6 - 1 6 - 3 lo svedese Mikael Ymer ed ha staccato il pass per l'atto ...Alexander Bublik ha una nuova occasione di conquistare il primo titolo in carriera. Il kazako giocherà infatti all'Open Sud de France la sua quinta finale. A, il numero 35 del mondo ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic 6 - 4 6 - 2 nella sua ottava semifinale nel circuito maggiore. Nei 64 minuti di partita, Bublik ha completato 13 ace e ...Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert (1), France, def. Jonathan Erlich, Israel, and Edouard Roger-Vasselin (3), France, 5-7, 7-5, 10-8.The German routed Sweden’s Mikael Ymer, 6-1, 6-3 to reach his 28th ATP final. The top seed increased his winning streak against players outside the Top-50 to 21 victories. The German, the 2017 ...