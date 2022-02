(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Gli italiani, con l'elezione del Presidente Sergio, hanno tirato un sospiro di sollievo. Il prestigio istituzionale rappresentato dae da, del resto, sta dando grande forza e credibilità all'Italia nel mondo e registra, obiettivamente, un livello di fiducia altissimo. La strategia del Pd e di Enrico Letta, basata su responsabilità e tensione unitaria del Paese, ha avuto gli esiti sperati ed è stata vincente nonostante il Pd abbia potuto contare soltanto sul 12% dei parlamentari complessivi.". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento nazionale deidel Pd, guidato dal primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci. " Così come il grande perdente è Salvini che ha voluto fare il king maker diventando alla fine vittima della sua stessa incapacità e ...

Advertising

ParliamoDiNews : Quirinale: sindaci Pd, `Draghi-Mattarella merito iniziativa dem` (2) – Libero Quotidiano #quirinale #sindaci… - ParliamoDiNews : Quirinale: sindaci Pd, `Draghi-Mattarella merito iniziativa dem` – Libero Quotidiano #quirinale #sindaci #draghi-ma… - TV7Benevento : Quirinale: sindaci Pd, 'Draghi-Mattarella merito iniziativa dem' (2) - - TV7Benevento : Quirinale: sindaci Pd, 'Draghi-Mattarella merito iniziativa dem' - - AnciDigitale : RT @comuni_anci: Il presidente di #Anci e sindaco di Bari @Antonio_Decaro prenderà parte alla cerimonia di insediamento del Presidente #Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale sindaci

Non solo deputati e senatori, ma anche europarlamentari e, perfino segretari regionali e ...soprattutto il veto di Salvini (insieme a quello di Conte) a impedirgli di arrivare al. L'......cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica che si terrà nel pomeriggio al. ... Sarò lì per testimoniare al presidente l'affetto e la vicinanza di tutti iitaliani, come ...ha avuto gli esiti sperati ed è stata vincente nonostante il Pd abbia potuto contare soltanto sul 12% dei parlamentari complessivi.". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento nazionale dei ...Il Presidente deporrà una corona, e saluterà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Poi, a bordo della Lancia Flaminia presidenziale e scortato dai Corazzieri a cavallo, si recherà al Quirinale. Sul ...