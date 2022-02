Il Cts rompe le righe | La discesa dei ricoveri è rapida Noi non serviamo più L' emergenza adesso è finita

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'incubo Coronavirus sta davvero per finire. I dati parlano chiaro e gli scienziati ormai non si nascondono più. Il chiaro segnale del prossimo ritorno alla normalità arriva dal Cts, il comitato tecnico scientifico sta per essere sciolto Segui su affaritaliani.it

Advertising

ElenaMarino17 : RT @Masquerade7012: @MassimoGalli51 Eh certo perché se il giochino si rompe, ve ne tornate da dove siete venuti. Virostar, politici incompe… - Masquerade7012 : @MassimoGalli51 Eh certo perché se il giochino si rompe, ve ne tornate da dove siete venuti. Virostar, politici inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts rompe

Orizzonte Scuola

'A leggere tra le richieste di semplificazione e aggiornamento sulle quarantene c'è un dato a sorpresa che il ministro Bianchi ha offerto in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera per ......come dice Bassetti senza più annoverare tra i pazienti Covid chi va in ospedale perché siuna ... Davia libera a protocollo sport Via libera dal comitato tecnico scientifico al protocollo ...I sanitari dello Spallanzani sposano la linea Usa: “Per vaccinati e non, bastano 5 giorni senza test finale” I medici in prima linea aprono una breccia nel muro (di gomma) alzato dal ministero della S ...