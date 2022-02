Dobbiamo costruire un’Italia più moderna, dice Sergio Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) «L’Italia è un grande Paese. Lo spirito di iniziativa degli italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno consentito di ripartire. Hanno permesso all’economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel gruppo di testa dell’Unione». Lo ha detto Sergio Mattarella al suo secondo discorso di insediamento da presidente della Repubblica, accompagnato dai continui applausi dei parlamentari. Il Capo dello Stato ha iniziato il suo discorso parlando della pandemia, delle difficoltà di questo momento, della lunga strada per la ripresa del Paese. «È di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri. Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) «L’Italia è un grande Paese. Lo spirito di iniziativa degli italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno consentito di ripartire. Hanno permesso all’economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel gruppo di testa dell’Unione». Lo ha dettoal suo secondo discorso di insediamento da presidente della Repubblica, accompagnato dai continui applausi dei parlamentari. Il Capo dello Stato ha iniziato il suo discorso parlando della pandemia, delle difficoltà di questo momento, della lunga strada per la ripresa del Paese. «È di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri. Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro. ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - Rodica17957578 : RT @fanpage: 'Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno… - TizianaLovi : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… - frasisam : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… - angiolettab68 : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… -