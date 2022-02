Padel, arriva il primo circuito internazionale ufficiale (Di martedì 1 febbraio 2022) Al pari di altri sport, che già da tempo godono di un sistema apposito e regolamentato, finalmente anche il Padel avrà una canonizzazione ufficiale. A darne notizia è stata la stessa Federazione internazionale Padel, la quale ha annunciato la nascita del primo circuito internazionale riconosciuto. Stando alle rivelazioni fatte dal gruppo FIP, infatti, verranno istituite classifiche a punteggi che avranno validità assicurata per i giocatori. Poi, saranno indetti tornei non solo nazionali, ma perfino (e soprattutto) a livello mondiale. E infine, verrà adottata una strategia di marketing completamente rinnovata. Per di più, pare che la nuova “istituzione” godrà dell’appoggio della Qatar Sports Investiments (QSI), importante azienda azionaria nel settore dello sport, del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Al pari di altri sport, che già da tempo godono di un sistema apposito e regolamentato, finalmente anche ilavrà una canonizzazione. A darne notizia è stata la stessa Federazione, la quale ha annunciato la nascita delriconosciuto. Stando alle rivelazioni fatte dal gruppo FIP, infatti, verranno istituite classifiche a punteggi che avranno validità assicurata per i giocatori. Poi, saranno indetti tornei non solo nazionali, ma perfino (e soprattutto) a livello mondiale. E infine, verrà adottata una strategia di marketing completamente rinnovata. Per di più, pare che la nuova “istituzione” godrà dell’appoggio della Qatar Sports Investiments (QSI), importante azienda azionaria nel settore dello sport, del ...

Advertising

PadelReview : Il World Padel Tour arriva in Finlandia: esibizione a Tampere dal 30 giugno al 3 luglio - Nazione_Lucca : Arriva anche il padel - imperianews_it : Imperia, padel che passione: al Tennis arriva il quarto campo per la pratica della specialità in grande espansione -

Ultime Notizie dalla rete : Padel arriva Aumentano le bollette, calano i frequentatori: grido d'allarme del centro sportivo domese Anche da Domodossola arriva un grido d'allarme da chi gestisce il meraviglioso centro sportivo che comprende il Curotti, la pista d'atletica, i campi da calcetto, le piscine, i campi da tennis e padel e la palestra. Marco ...

La Toscana tra le mete turistiche più ricercate ... fondali da immersione, giri in barca e partite a tennis, padel o beach volley . Il tutto è ... Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. Basta cliccare QUI

Il padel arriva nella giungla indonesiana Corriere dello Sport L'industria sportiva varrà 600 miliardi di dollari entro il 2025, +36% rispetto al 2021 La principale fonte di ricavo? Le sponsorizzazioni che raggiungeranno 71 mld di ricavi entro i prossimi tre anni e 92 mld entro il 2027 (+41% rispetto al 2021). Numerose crypto company nel 2021 hanno ...

Arriva anche il padel Ormai è diventato una mania, una disciplina che sta oscurando il tennis e i circoli dello sport con la racchetta devono adattarsi con almeno un paio di campi per il padel, altrimenti diventa dura fren ...

Anche da Domodossolaun grido d'allarme da chi gestisce il meraviglioso centro sportivo che comprende il Curotti, la pista d'atletica, i campi da calcetto, le piscine, i campi da tennis ee la palestra. Marco ...... fondali da immersione, giri in barca e partite a tennis,o beach volley . Il tutto è ...gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. Basta cliccare QUILa principale fonte di ricavo? Le sponsorizzazioni che raggiungeranno 71 mld di ricavi entro i prossimi tre anni e 92 mld entro il 2027 (+41% rispetto al 2021). Numerose crypto company nel 2021 hanno ...Ormai è diventato una mania, una disciplina che sta oscurando il tennis e i circoli dello sport con la racchetta devono adattarsi con almeno un paio di campi per il padel, altrimenti diventa dura fren ...