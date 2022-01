Demet Özdemir soffia il posto in Disney a Hande Erçel | Kerem Bürsin tra due fuochi

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ancora del centro del gossip, in Turchia e non solo. Secondo i media turchi, infatti, per il protagonista di Love is in the air e l’interprete di Sanem Aydin sarebbe arrivata una buona proposta da parte dellaper una nuova serie tv. Il colosso dello streaming, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Kerem Bürsin , Hande Erçel eancora del centro del gossip, in Turchia e non solo. Secondo i media turchi, infatti, per il protagonista di Love is in the air e l'interprete di Sanem Aydin sarebbe arrivata una buona ...Continuano a trapelare in rete le indiscrezioni sulla nuova serie di Disney Plus , che dovrebbe vedere tra i protagonistie Kerem Bürsin . I rumor, però, non riguardano la produzione del serial televisivo, bensì alcuni retroscena concernenti il casting. Infatti, secondo i media turchi,non sarebbe ...