Australian Open 2022: Keys elimina Krejcikova in due set e accede in semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Madison Keys ha sconfitto Barbora Krejcikova per 6-3, 6-2 e raggiunto le semifinali degli Australian Open 2022. Prestazione memorabile della tennista statunitense, nuovamente dal tennis degno di nota dopo un’annata 2021 non certamente indimenticabile; dopo ottimi segnali durante i tornei di preparazione allo Slam sul cemento aussie, nuovo exploit della giocatrice e stelle e strisce ad altissimi livelli. Considerando l’ottimo gioco propositivo espresso da Keys, asfissiante per l’avversaria, è da sottolineare lo stato di forma non eccelso della ceca, particolarmente fallosa e talvolta arrendevole da fondocampo. Krejcikova non è mai concretamente riuscita a incidere con i suoi migliori colpi, il servizio e il rovescio, donando costantemente l’iniziativa all’avversaria ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Madisonha sconfitto Barboraper 6-3, 6-2 e raggiunto le semifinali degli. Prestazione memorabile della tennista statunitense, nuovamente dal tennis degno di nota dopo un’annata 2021 non certamente indimenticabile; dopo ottimi segnali durante i tornei di preparazione allo Slam sul cemento aussie, nuovo exploit della giocatrice e stelle e strisce ad altissimi livelli. Considerando l’ottimo gioco propositivo espresso da, asfissiante per l’avversaria, è da sottolineare lo stato di forma non eccelso della ceca, particolarmente fallosa e talvolta arrendevole da fondocampo.non è mai concretamente riuscita a incidere con i suoi migliori colpi, il servizio e il rovescio, donando costantemente l’iniziativa all’avversaria ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - OA_Sport : Pochi minuti al via del match tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov: segui con noi la DIRETTA LIVE - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: #Keys elimina #Krejcikova in due set e accede in semifinale -