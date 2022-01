Renato Cecchetto è morto in un tragico incidente. Era doppiatore di Shrek e Toy Story

(Di lunedì 24 gennaio 2022), attore enoto al grande pubblico per aver prestato la sua voce ae a tanti altri personaggi dei capolavori Pixar . Si è spento a soli 70 anni per le ...

Advertising

Corriere : È morto Renato Cecchetto, attore e doppiatore di «Shrek» e «Toy Story»: aveva 70 anni - SkyTG24 : Morto Renato Cecchetto, il doppiatore di Shrek aveva 70 anni - fanpage : È morto Renato Cecchetto, l'attore aveva prestato la voce anche a #Shrek - infoitcultura : Morto Renato Cecchetto. Omar Barbierato: 'Una notizia che lascia sgomento e dolore' - Carlino_Rovigo : Renato Cecchetto morto: addio al doppiatore di Shrek -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Cecchetto

morto, attore e doppiatore noto al grande pubblico per aver prestato la sua voce a Shrek e a tanti altri personaggi dei capolavori Pixar . Si è spento a soli 70 anni per le conseguenze di ...Rovigo, 24 gennio 2022 - Si è spento oggi a Roma all'età di 70 anni l'attore e doppiatore. "Una notizia che lascia sgomento e dolore", ha dichiarato Omar Barbierato , sindaco di Adria (Rovigo), città natale dell'artista. Classe 1951,nel corso della sua lunga ...Roma, 24 gennaio 2022 - È morto Renato Cecchetto, attore e doppiatore noto al grande pubblico per aver prestato la sua voce a Shrek e a tanti altri personaggi dei capolavori Pixar. Si è spento a soli ...L'artista aveva 70 ann ed era nato ad Adriai: nella sua carriera è stato la voce anche di Cleveland Brown ne 'I Griffin' ed è molto popolare pure nel mondo dei video giochi. Come attore ha recitato co ...