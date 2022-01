Australian Open 2022, attento Matteo Berrettini! Gael Monfils fa paura: sta vivendo una seconda giovinezza (Di domenica 23 gennaio 2022) Mercoledì 4 settembre 2019. Matteo Berrettini questa data se la ricorda bene. E ha ottima memoria anche del suo avversario di quel giorno: Gael Monfils, l’uomo sul quale la Francia aveva puntato dopo le meraviglie mostrate da junior. Il parigino, alla fine, è diventato sì un forte, fortissimo giocatore, un top ten, ma non è diventato il supercampione che in terra transalpina si aspetta da tempo immemorabile. Senza arrivare ai Quattro Moschettieri, infatti, basta ricordare che l’ultimo vincitore Slam è Yannick Noah (Roland Garros 1983) e l’ultimo finalista, invece, Jo-Wilfried Tsonga (Australian Open 2008). Quel giorno, il romano riuscì, dopo una battaglia con qualsiasi tipo di arma disputata sull’Arthur Ashe Stadium, a sconfiggere al tie-break del quinto set il suo avversario, arrivando così a giocare ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Mercoledì 4 settembre 2019.Berrettini questa data se la ricorda bene. E ha ottima memoria anche del suo avversario di quel giorno:, l’uomo sul quale la Francia aveva puntato dopo le meraviglie mostrate da junior. Il parigino, alla fine, è diventato sì un forte, fortissimo giocatore, un top ten, ma non è diventato il supercampione che in terra transalpina si aspetta da tempo immemorabile. Senza arrivare ai Quattro Moschettieri, infatti, basta ricordare che l’ultimo vincitore Slam è Yannick Noah (Roland Garros 1983) e l’ultimo finalista, invece, Jo-Wilfried Tsonga (2008). Quel giorno, il romano riuscì, dopo una battaglia con qualsiasi tipo di arma disputata sull’Arthur Ashe Stadium, a sconfiggere al tie-break del quinto set il suo avversario, arrivando così a giocare ...

