Australian Open 2022, risultati tabellone donne 22 gennaio: agli ottavi Simona Halep ed Aryna Sabalenka (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2022 di tennis: in campo, per il terzo turno, la parte bassa del main draw, che non contempla più azzurre ancora in corsa. Delineati gli ottavi di finale che si giocheranno lunedì 24 gennaio. La statunitense Danielle Rose Collins, numero 27 del seeding, rimonta e supera la danese Clara Tauson con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 ed agli ottavi sfiderà la belga Elise Mertens, testa di serie numero 19, che liquida la cinese Shuai Zhang con lo score di 6-2 6-2. La numero 14 del seeding, la romena Simona Halep, ha vita facile con la montenegrina Danka Kovinic, strapazzata per 6-2 6-1, ed al quarto turno se la vedrà ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne ildi singolare femminile, deglidi tennis: in campo, per il terzo turno, la parte bassa del main draw, che non contempla più azzurre ancora in corsa. Delineati glidi finale che si giocheranno lunedì 24. La statunitense Danielle Rose Collins, numero 27 del seeding, rimonta e supera la danese Clara Tauson con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 edsfiderà la belga Elise Mertens, testa di serie numero 19, che liquida la cinese Shuai Zhang con lo score di 6-2 6-2. La numero 14 del seeding, la romena, ha vita facile con la montenegrina Danka Kovinic, strapazzata per 6-2 6-1, ed al quarto turno se la vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australia Open Fognini - Bolelli agli ottavi in doppio Continua l'avventura in doppio del tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini e Simone Bolelli agli Australian Open, in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Fognini e Bolelli, hanno ritrovato meccanismi e brillantezza che ci riportano alla strepitosa conquista dello Slam (...

Courier: 'Novak Djokovic non sarebbe mai dovuto partire per l'Australia' Il fuoriclasse serbo è dovuto tornare a casa e non ha potuto difendere il suo titolo agli Australian Open. Il 34enne di Belgrado si è aggiudicato per ben nove volte l'Happy Slam, oltre ad essersi ...

Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev e Tsitsipas agli ottavi Sky Sport TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. CILIC ELIMINA RUBLEV MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Marin Cilic agli ottavi di finale degli Australian Open. Il croato, 27esima testa di serie, ha eliminato il numero 5 del tabellone, il russo Andrey Rublev, imponend ...

TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. SWIATEK E CIRSTEA AVVERSARIE AGLI OTTAVI MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Iga Swiatek e Sorana-Mihaela Cirstea completano il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile degli Australian Open. La polacca, testa di serie numero 7, ...

