Anna Frank non è un cold case. la Shoah ha un senso più vasto del sapere chi la tradì (Di sabato 22 gennaio 2022) Qualche giorno fa, nell’approssimarsi del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, la stampa internazionale ha dato molto risalto all’uscita di un nuovo libro che dovrebbe finalmente rispondere, una volta per tutte, alla domanda: “Chi ha tradito Anna Frank?”. Interrogativo tormentoso, che il padre dell’autrice del Diario, Otto Frank, si fece al suo ritorno ad Amsterdam, col sospetto lacerante che fosse stato un qualche conoscente della comunità ebraica, un collega. Domanda angosciosa che forse lui stesso smise a un certo punto di porsi, per dedicarsi unicamente alla memoria-testimonianza di sua figlia, che veniva da più parti messa in dubbio. E non solo dai negazionisti: è significativo che nella presentazione del libro sul New York Times si senta l’eco di polemiche decennali. Si scrive, ad esempio, che Anna ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Qualche giorno fa, nell’approssimarsi del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, la stampa internazionale ha dato molto risalto all’uscita di un nuovo libro che dovrebbe finalmente rispondere, una volta per tutte, alla domanda: “Chi ha tradito?”. Interrogativo tormentoso, che il padre dell’autrice del Diario, Otto, si fece al suo ritorno ad Amsterdam, col sospetto lacerante che fosse stato un qualche conoscente della comunità ebraica, un collega. Domanda angosciosa che forse lui stesso smise a un certo punto di porsi, per dedicarsi unicamente alla memoria-testimonianza di sua figlia, che veniva da più parti messa in dubbio. E non solo dai negazionisti: è significativo che nella presentazione del libro sul New York Times si senta l’eco di polemiche decennali. Si scrive, ad esempio, che...

Advertising

Agenzia_Ansa : Identificato il sospetto che tradì Anna Frank #ANSA - zucconiluca : RT @IveserVenezia: #dibattiti in corso Olocausto. La teoria della delazione di Anna Frank da parte di un notaio ebreo suscita notevoli dubb… - IveserVenezia : #dibattiti in corso Olocausto. La teoria della delazione di Anna Frank da parte di un notaio ebreo suscita notevoli… - zazoomblog : Gli ultimi instanti di Anna Frank - #ultimi #instanti #Frank - GianluigiPaesan : RT @Covidioti: @lucatelese Anche gli ebrei potevano sempre rifugiarsi nei sottotetti come fece Anna Frank, o no? E poi non paragonare vacci… -