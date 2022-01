Pnrr, Coldiretti e Anbi: Campania, 535 mln a rischio. Acqua e suolo, pronti 73 progetti e mancano le linee guida (Di domenica 16 gennaio 2022) La Campania ha un territorio periodicamente esposto a condizioni di allerta meteo con importanti effetti al suolo di carattere idrogeologico, ma – denunciano Anbi e Coldiretti Campania – all’assessorato Ambiente delle Regione Campania non hanno ancora definito le modalità per la partecipazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione della Campania al Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza, che offrono un patrimonio di 73 progetti nel comparto della difesa suolo, messi a disposizione della collettività regionale dai 10 Consorzi campani, per un valore complessivo di 535 milioni di euro. “Il Pnrr per i Consorzi di bonifica rischia di rivelarsi un’occasione persa – spiegano Vito Busillo, presidente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Laha un territorio periodicamente esposto a condizioni di allerta meteo con importanti effetti aldi carattere idrogeologico, ma – denunciano– all’assessorato Ambiente delle Regionenon hanno ancora definito le modalità per la partecipazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione dellaal– Piano nazionale di ripresa e resilienza, che offrono un patrimonio di 73nel comparto della difesa, messi a disposizione della collettività regionale dai 10 Consorzi campani, per un valore complessivo di 535 milioni di euro. “Ilper i Consorzi di bonifica rischia di rivelarsi un’occasione persa – spiegano Vito Busillo, presidente ...

