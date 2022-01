(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Unaper il Colle? "Alci vuole una figura che con la sua autorevolezza riesca ad incarnare sopra ogni cosa l'garante delle Istituzioni. Che poi si arrivi a una, bene. Ma nonilche orienterà ladei grandi elettori". Così in un'intervista al 'Venerdì' di Repubblica in edicola oggi, la viceministra allo Sviluppo economico Alessandra. Sul M5S, "credo nel nuovo MoVimento di Conte - dice- e la differenza tra il nuovo M5S evecchio è che nel frattempo abbiamo governato. Il Movimento si è dovuto confrontare con la difficoltà nel fare le cose. E una forza politica che è maturata. E ...

TV7Benevento : Quirinale: Todde, 'una donna? Non deve essere quello criterio scelta'... -

