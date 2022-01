Ciclocross | Lucinda Brand ha vinto la classifica generale di Coppa del Mondo 2021-2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Mancava solo la matematica, ed ora è arrivata anche quella:haladideldi. L’ufficialità è giunta quando la Pauwels Sauzen-Bingoal ha dichiarato che Denise Betsema non avrebbe preso parte alla tappa di domenica 16 a Flamanville. Betsema era l’unica che poteva ancora raggiungerein, avendo un distacco di 59 punti con 80 ancora da assegnare. La neerlandese vince quindi la sua secondadelconsecutiva. La prima ad annunciare l’assenza in Francia era stata proprio, campionessa europea e delin carica, ...

SpazioCiclismo : Lucinda Brand ha matematicamente vinto la #CXWorldCup anche grazie all'assenza di Denise Betsema alla prossima prov… - IlPedaleRosa : 'Coppa del Mondo Ciclocross', la classifica generale prima delle ultime due prove: - Cyclingtimenews : #ciclocross | #NKVeldrijden ???? Marianne #Vos vince il titolo di campionessa d'Olanda precedendo rispettivamente Lu…

Christine Majerus (12 maglie consecutive) in Lussemburgo Dei campionati nazionali di ciclocross, alle sue spalle l'iridata Lucinda Brand (preceduta di 19 ) e un'altra top come Ceylin Del Carmen. Thomas Pidcock ferma Van Aert nel ciclocross. Il 22enne britannico ha infatti trionfato nella gara di Hulst, in Olanda, interrompendo ... Nella gara femminile ha trionfato invece l'olandese...