Bifobia | da “allora ti va bene tutto” ad altri pregiudizi che discriminano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) «È solo una fase, passerà». Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase in relazione a persone che si dichiaravano bisessuali? Innumerevoli. E chi le emetteva con convinzione, probabilmente, non era nemmeno conscio di perpetuare un atteggiamento discriminatorio: la. Da sempre osteggiati, anche dalla stessa comunità LGBT+ (nonostante la presenza della “B” di bisessuali ne dovrebbe garantire la totale tutela al suo interno), i/le bisessuali conducono la propria esistenza percorrendo spesso un sentiero costellato di, stereotipi e intolleranza. Il motivo è riconducibile, come nella maggior parte dei casi in questo ambito, a una generale avversione nei confronti diciò che non rientra nella “norma” – sia questa etero o omosessuale – e, dunque, in un certo “binarismo”, che etichetti e releghi la persona o ...