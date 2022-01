Tsitsipas: «Djokovic ci fa passare tutti per stupidi, ad altri non sarebbe stato concesso» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas, attualmente tra i partecipanti degli Australian Open ed ex novax, come Novak Djokovic, ha parlato ad una televisione indiana del suo rivale. Il tennista greco aveva dichiarato in passato la sua volontà di non vaccinarsi per il covid fino a quando non fosse stato necessario farlo per giocare a tennis, come poi è accaduto. Ora, ovviamente, la decisione di Sole, di rischiare e continuare a non vaccinarsi, e la sua vittoria contro il Governo australiano che non è riuscito ad impedirgli di partecipare al torneo del Grande Slam, fanno discutere tutti i tennisti e Tsitsipas si è fatto portavoce del loro pensiero «Ha giocato con le sue regole. E ha fatto quello che molti giocatori non hanno potuto fare soprattutto che la Atp ha annunciato i criteri per entrare nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stefanos, attualmente tra i partecipanti degli Australian Open ed ex novax, come Novak, ha parlato ad una televisione indiana del suo rivale. Il tennista greco aveva dichiarato in passato la sua volontà di non vaccinarsi per il covid fino a quando non fossenecessario farlo per giocare a tennis, come poi è accaduto. Ora, ovviamente, la decisione di Sole, di rischiare e continuare a non vaccinarsi, e la sua vittoria contro il Governo australiano che non è riuscito ad impedirgli di partecipare al torneo del Grande Slam, fanno discuterei tennisti esi è fatto portavoce del loro pensiero «Ha giocato con le sue regole. E ha fatto quello che molti giocatori non hanno potuto fare soprattutto che la Atp ha annunciato i criteri per entrare nel ...

